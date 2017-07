De fréieren adr-Politiker a Gemengeconseiller Joe Thein trëtt zu Péiteng mat enger neier Partei an enger neier Lëscht un.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Déi Konservativ sinn eng nei Partei, déi vum Joe Thein gegrënnt gouf, nodeems de jonke Politiker aus der adr ausgeschloss gouf. Hannergrond war jo en ëmstriddene Post op Facebook. Mat senger neier Partei wëll de Joe Thein elo bei de Gemenge-Walen untrieden, bis ewell allerdéngs just an enger Gemeng. Zu Péiteng gouf haut d'Kandidate-Lëscht presentéiert.An hirem Gemengenwahlmanifest sti klassesch Themen, Educatioun, Verkéier, Logement, a sou weider. Ma hei gëtt et och ee Kapitel, dat mat Identitéitspolitik, Patriotismus a Lëtzebuerger Kultur iwwerschriwwen ass. Ma weder de Joe Thein nach d'Partei déi Konservativ gesi sech um rietse Bord.