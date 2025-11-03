Online-Verkafsplattform Shein a Frankräich ënner Drock
Kuerz virun der Ouverture vun hirem weltwäit éischte Buttek zu Paräis geréit Shein wéinst dem Verkaf vu Sexpoppen, déi ausgesi wéi Kanner, ënner Drock.
Vertrieder vun der Entreprise misste bannent zwou Woche virun enger parlamentarescher Enquêtëkommissioun erschéngen, huet den zoustännegen Deputéierten Antoine Vermorel-Marques e Méindeg zu Paräis matgedeelt. "Keen ekonomeschen Acteur steet iwwer dem Gesetz", huet hien op X betount.
Virdrun hat den Ekonomiesminister Roland Lescure gedreet, Shein den Accès op de franséische Marché ze refuséieren. "Wa sech dat widderhëlt, wäert ech dat an d'Weeër leeden", sot de Lescure dem Sender BFM mat Bléck op d'Sexpoppen, déi ausgesi wéi Kanner. D'Beoptraagt fir Kanner, d'Sarah El-Haïry, huet d'Poppen "pedokriminell Objete" genannt an huet rechtlech Schrëtt géint weider Plattformen annoncéiert.
"Shein litt", huet de President vun engem Kannerschutzveräin, den Arnaud Gallais kritiséiert. Déi ëmstridde Poppe kéinte weiderhin op hirem Site kaf ginn. Eng geschützt Internet-Verbindung géing duer goen, fir se a Frankräich liwweren ze loossen. Shein selwer huet sech bis ewell net zu deem Reproche geäussert.
Déi franséisch Anti-Bedruchsautoritéit huet e Samschdeg d'Justiz informéiert. D'Sexpoppen, "déi ausgesi wéi Kanner", wieren op eng Aart beschriwwen, datt um "pedopornografeschem Charakter" kaum ze zweiwele wier. D'Entreprise hat de selwechten Dag matgedeelt, d'Poppen aus dem Sortiment geholl ze hunn. Et géing ënnersicht, wéi d'Annoncen op d'Verkafsplattform koumen an intern Kontrollen ëmgaange konnte ginn.