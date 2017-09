Am Mëttelpunkt vun dëser Table ronde stinn déi sozial Chargë fir d'Gemengen an d'Defisen, déi domat verbonne sinn. Mat de Vertrieder vun deene verschiddene Parteie schwätze mer iwwert déi sozial Inegalitéiten tëscht de Gemengen, wat bedeit dat fir de Wunnengsmaart a wat ännert duerch d'Reform vun de Gemengefinanzen.



Déi zweet a lescht offiziell Table ronde ass e Sonndeg vun 11 bis 12 an ass an der Rediffusioun Owes no 20 Auer.

Mat dobäi:



De Christian Kmiotek, Lëscht 1 Déi Gréng

D'Taina Bofferding, Lëscht 2 LSAP

De Christian Weis, Lëscht 3 CSV

De Gilles Baum, Lëscht 4 DP

De Michel Baum, Michel Lemaire ADR

D'Patrizia Arendt, Déi Lénk



Moderatioun: Corinne Folscheid a Jean-Marc Sturm.