Den Ierfgroussherzog soll géint 10.45 Auer zu Waasserbëlleg um Quai vun der Fähr ukommen.Duerno geet et dann op déi aner Säit op Uewerbëlleg (Oberbillig), wou d'Fähr vum Ierfgroussherzog gedeeft gëtt.D'Suite vum offiziellen Deel ass dann op der bëllia Säit, wou d'Sankta Maria II dann nees hifiert.Tëscht 9 a 16 Auer ass d'Esplanad zu Waasserbëlleg dann och vun der Rue des Bateliers u bis bei d'Spatz fir den Trafic gespaart.Wien déi nei Fähr - ëmmerhin déi éischt Elektrofähr fir Autoe weltwäit - kucke komme wëll, soll op d'Parkinge bei de Gare, hannert der Kierch oder virum Kulturzenter zeréckgräifen.De Samschdeg tëscht 9 a 14 Auer ass dann och kee reguläre Fährbetrib, da gi just Foussgänger hin- an hiergefouert.10:30 Eintreffen der Ehrengäste auf luxemburgischer Seite10:30 Eintreffen des Gemeinderates Oberbillig auf luxemburgischer Seite10:45 Eintreffen von Erbgroßherzog Guillaume - Begrüßung durch Jérôme Laurent, Bürgermeister der Gemeinde Mertert (LU); Andreas Beiling, Bürgermeister der Ortschaft Oberbillig (DE); Nicolas Schmit, Minister (LU); Camille Gira, Staatssekretär (LU); Jacques Santer, Ehrenstaatsminister (LU); Gust Stefanetti, Ehrenbürgermeister der Gemeinde Mertert (LU) Anschließend Vorstellung der luxemburgischen und deutschen Beigeordneten, Gemeinderäte und Abgeordneten auf der Sankta Maria durch die Bürgermeister10:55 Überfahrt der Ehrengäste mit der alten Fähre nach Oberbillig11:00 Ankunft der neuen Fähre in OberbilligDie Musikvereine „Harmonie Wasserbillig“ und „Fanfare Oberbillig“ spielen den “Wilhelmus” bei der Ankunft der Fähre in Oberbillig (DE)Musikvereine verlassen die neue FähreEhrengäste begeben sich in das Zelt auf der neuen FähreAnsprache von Andreas Beiling, Bürgermeister der Ortsgemeinde Oberbillig (im Zelt auf der Fähre)Segnung durch den Pfarrer (im Zelt auf der Fähre)Schiffstaufe durch den Erbgroßherzog Guillaume (auf der neuen Fähre) Musikvereine spielen einen Touch und anschließend die Nationalhymnen sowie die Europahymnen (am Fähranleger in Oberbillig)11:25 Überfahrt der Ehrengäste mit der neuen Fähre nach Wasserbillig11:30 Ehrengäste begeben sich auf die Marie-Astrid und nehmen ihre Plätze einDie Redner warten am Fähranleger Wasserbillig bis die Ehrengäste ihre Plätze eingenommen haben und begeben sich auf die Marie-AstridBeim Eintreffen der Redner auf der Marie-Astrid singt die “Chorale Municipale Sängerbond Museldall Waasserbëlleg” den „Wilhelmus“ (1m30)11:45 Ansprache des Bürgermeisters der Gemeinde Mertert, Jérôme Laurent (10min)11:55 Beide Gesangvereine singen eine Strophe der Sancta Maria (2min)12:00 Ansprache von Thomas Linnertz - Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier; Vertreter der Landesregierung RLP (5min)12:05 Gesangverein „Concordia“ 1910 Oberbillig singt das “Schifferlied” (3min)12:10 Ansprache von Dr. Ing. Thomas Kühmstedt - Geschäftsführer von Ostseestaal GmbH Straalsund und Vertreter der Bauwerft (5min)12:15 “Chorale Municipale Sängerbond Museldall Waasserbëlleg” singt “Im Moseltal” (4min)12:20 Ansprache von Dr. Karl-Heinz Frieden, Verbandsbürgermeister Konz (5min)12:25 „Chorale Municipale Sängerbond Museldall Waasserbëlleg” singt “Am Museldall” (4min)12:30 Ansprache von Camille Gira, Staatssekretär für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen (5min)12:35 Ansprache von Jacques Santer – Ehrenstaatsminister und ehemaliger Präsident der EU-Kommission (5min)12:40 Beide Gesangvereine singen die “Nationalhymnen und die Europahymne” (5min)12:45 Überreichung der Gastgeschenke durch die Schöffin der Gemeinde Mertert (LU) Nadine Lang-Boever und die Beigeordnete aus Oberbillig, Steffi Hermesdorf (DE) an die Redner und an den Erbgroßherzog12:50 Einladung zum Umtrunk