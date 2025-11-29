Thomas Gottschalk huet Kriibs an hëlt staark Medikamenter
Den Thomas Gottschalk mat senger Fra Karina bei der Bambi-Präisiwwerreechung / © AFP
Den däitsche Moderator Thomas Gottschalk huet seng Kriibserkrankung ëffentlech gemaach. Et wier un der Zäit "d'Kaarten op den Dësch ze leeën".
"Ech mengen, et gëtt Zäit, datt mir d'Kaarten op den Dësch leeën. Ech hu Kriibs", sot den Thomas Gottschalk der Bild-Zeitung an engem Interview, deen hien zesumme mat senger Fra Karina ginn huet.
"Den Thomas hat viru knapp véier Méint eng schwéier, komplizéiert Kriibsoperatioun", sot seng Fra. "D'Diagnos war hefteg. Epitheloiden Angiosarkom. E seelenen, béisaartegen Tumor, dee vun den Zelle vu Bluttgefässer ausgeet. Den Thomas gouf direkt operéiert." Hire Mann wier dann nach eng zweet Kéier operéiert ginn a géing bis haut staark Medikamenter huelen.
"Eréischt bei der Bambi-Präisiwwerreechung hu mir realiséiert, wéi eng Niewewierkungen dës Medikamenter hunn", sot dem Gottschalk seng Fra nach. Hie selwer sot der Bild weider: "Ech war net dorop preparéiert, datt mir jeemools esou eppes geschéie kéint. Mat dëse Pëlle fillen ech mech, wéi wann ech mat engem Kapp an enger Wäschmaschinn géing stiechen. Ech hu mech selwer esou net kann. Antëscht weess ech, dat sinn d'Medikamenter."
E Freideg den Owend hat de Gottschalk op d'neits bei engem Optrëtt op der Tëlee fir Verwonnerung gesuergt. Zwou Wochen no senger vill kritiséierter Bambi-Moderatioun gouf hien dës Kéier selwer ausgezeechent, an zwar mam éisträicheschen Tëleespräis Diamant Romy. Bei der Iwwerreechung zu Kitzbühel huet hie verwiert gewierkt, seng Stëmm huet deels geziddert. Scho bei der Bambi-Iwwerreechung hat den Entertainer verwiert gewierkt.
Den Thomas Gottschalk hätt d'Iwwerreechung awer net kéinten ofsoen, well hie sech soss nach méi geschummt hätt. "Ausserdeem sinn ech vun der aler Schoul an erfëlle meng Verflichtungen." Hien hätt iwwerluecht, d'Medikamenter virum Optrëtt ewechzeloossen, mä dat hätte seng Dokteren him verbueden. "Bei der Romy hunn ech gemierkt, et huet kee Sënn. Ech kann net méi optrieden. Ech muss gesond ginn", sou de 75 Joer ale Gottschalk.
Den Thomas Gottschalk bei der Iwwerreechung vum Diamant Romy / © AFP