Éischt Comic Con zu Lëtzebuerg mat vill Prominenz
D'Fans vu Comicken, Mangaen, Science-Fiction a Fantasy koumen de Weekend op der Comic Con Lëtzebuerg zesummen.
No Paräis, Bréissel an Amsterdam koum d'Comic Con fir d'éischt Kéier op Lëtzebuerg. Et ass dat Evenement fir Fans vu Comicken, Mangaen, Science-Fiction, Fantasy, Serien a Cosplay.
D'Visiteure konnten e "Geek Market" mat ronn honnerten Exposanten entdecken. Sëllegen international an national Kënschtler hunn an der "Artist Alley" hir Konscht ausgestallt. De Public konnt spektakulär Cosplay-Concoursen, thematesch Workshoppen, Konferenzen a Videospillberäicher erliewen.
Treffe mat Liblingsschauspiller
Fir d'Première zu Lëtzebuerg gouf et souguer prominent Gäscht. Ënnert anerem den Jack Gleeson, Acteur vum Kinnek Joffrey a Game of Thrones, den Ian McDiarmid aus Star Wars, den Acteur vun Imperator Palpatine, den Jamie Campbell Bower aus Stranger Things an den Jason Isaacs, bekannt fir seng Roll als Lucius Malfoy an Harry Potter waren op der Comic Con zu Lëtzebuerg.