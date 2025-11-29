Max Verstappen wënnt a verleet Decisioun ëm WM-Titel op lescht Course
Beim Grousse Präis vu Katar huet de Lando Norris säi Matchball fir e virzäitege WM-Titel net genotzt. D'Decisioun fält domat nächste Sonndeg zu Abu Dhabi.
E Sonndeg ass am Katar d'Decisioun fir de WM-Titel nach net gefall. Duerch eng Victoire vum Max Verstappen verkierzt de Red-Bull-Pilot säi Réckstand am WM-Klassement op nëmmen nach 12 Punkten, nodeems fir de Lando Norris just eng 4. Plaz erausgesprongen ass. De Podium am Katar komplettéiert huet den Oscar Piastri an de Carlos Sainz.
D'Decisioun ëm de WM-Titel fält domat an der leschter Course zu Abu Dhabi den nächste Sonndeg.
Resumé vun der Course
Duerch e gudden Depart ass et dem Max Verstappen direkt gelongen, sech laanscht säi Konkurrent Lando Norris op déi zweet Plaz ze setzen. Den Oscar Piastri konnt dogéint seng Plaz vun der Pole Position verdeedegen a sech e Stéck un der Spëtzt vun der Course ofsetzen. Nees ganz no beienee geréckelt ass d'Feld dann no engem Safety Car, dat an der 7. Ronn op de Circuit komm ass. Dat wéinst dem Nico Hulkenberg, dee säin hënneschte Pneu bei enger Kollisioun mam Pierre Gasly verluer huet an domat eliminéiert war. Wärend dem Safety Car huet sech bis op béid McLaren-Pilote jiddereen dofir decidéiert, d'Pneuen eng éischte Kéier ze wiesselen. Wéi sech méi spéit erausstelle sollt, war dat net déi bescht Taktik a sou ass et dem Max Verstappen an der 45. Ronn gelongen, sech definitiv un d'Spëtzt vun der Course ze setzen. Do konnt hie sech Féierung souverän an d'Zil bréngen a behält sech fir déi lescht Course nach eng relativ gutt Chance, fir säi WM-Titel ze verdeedegen.
