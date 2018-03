Déiass vun e Méindeg un fir eng 3 Deeg laang Staatsvisitt a Frankräich. Begleet ginn de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa vum Premierminister Xavier Bettel, dem Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider, souwéi dem Ausseminister Jean Asselborn. Aner Regierungsmemberen, déi sech och an déi franséisch Haaptstad deplacéiert hunn, sinn de Finanzminister Pierre Gramegna, den Nohaltegkeetsminister François Bausch an d'Familljeministesch Corinne Cahen.Iwwer 70 Entreprisë sinn mat um Start. D'Secteure vun der Fuerschung, der Gesondheet, der digitaler Wirtschaft, der Logistik, der audiovisueller Produktioun a vun de Kreativ-Industrië solle wärend dëser Missioun besonnesch promouvéiert ginn. De But dovunner ass natierlech och, dem Grand-Duché an deene Beräicher méi Visibilitéit ze ginn.E Sonndeg den Owend sinn de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse mam TGV op der Gare de l'Est ukomm, wou si vun der Lëtzebuerger Ambassadrice Martine Schommer empfaange goufen. Offiziellen Optakt vun der Visitt ass um Méindeg de Moien, wann d'groussherzoglech Koppel vum franséische President Emmanuel Macron a senger Fra Brigitte am Elysée empfaange ginn.Et wunnen eng 10.000 Lëtzebuerger am Hexagon an ëmgedréint wunnen iwwer 44.300 Fransousen zu Lëtzebuerg a representéieren domadder déi zweetgréisst auslännesch Communautéit, no de Portugisen. 2017 war och dat Joer, wou fir d'éischte Kéier zanter de 60er Joren, mat ronn 4.000 Leit, méi franséisch Staatsbierger am Grand-Duché ukomm si wéi portugisescher. Donieft schaffen all Dag iwwer 91.000 franséisch Frontalieren zu Lëtzebuerg, deemno ass et vu Virdeel, wa béid Länner wichteg Froen ënnereneen diskutéieren. Dozou gehéieren d'Mobilitéit, d'Infrastrukturen, den Télétravail a Steierfroen.En Dënschdeg an e Mëttwoch stinn och nees eng ganz Rëtsch Elementer um Programm, dorënner erausgepickt en Tête-à-tête tëscht dem Premier Minister Xavier Bettel an dem franséische Premier Edouard Philippe, eng Visitt bei engem sougenannten Incubateur fir Start-up-Entreprisen, eng Visitt bei der Entreprise Airbus an dem nationalen Zentrum fir Weltraum-Etüden zu Toulouse an e Seminaire tëscht der franséischer an der lëtzebuergescher Regierung, fir déi nieft dem Xavier Bettel, dem Etienne Schneider, dem François Bausch, dem Pierre Gramegna an dem Corinne Cahen, déi schonn op der Plaz sinn, och nach den Nicolas Schmit, d'Carole Dieschbourg, de Marc Hansen an de Guy Arendt op Paräis kommen. Dëse wichtege Rendez-vous ass schonn en Dënschdeg an do wäerten d'Nuklearsécherheet, d'Zukunft vun der EU an d'Kooperatioun a punkto Klimaschutz an d'Grouss-Regioun diskutéiert ginn. Donieft sollen eng Partie Accorden ënnerschriwwe ginn, dorënner d'Ofkommes fir d'Duebelbesteierung vu Frontalieren a Steierbedruch z'evitéieren.An e Mëttwoch steet de Besuch vum "Quai des savoirs" zu Toulouse um Programm, enger Plaz, déi geduecht ass, fir wëssenschaftlech, technesch, industriell, digital an innovativ Kultur ze verbreeden.