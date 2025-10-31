D'AMMD huet per Recommandé d'Konventioun mat der CNS gekënnegt
© Envato Symbolbild
Den 8. Oktober hat d'Dokteschassociatioun AMMD decidéiert, d'Konventioun mat der CNS ze kënnegen. Elo ass et souwäit.
En Donneschdeg 30. Oktober ass de Bréif per Recommandé mat der Kënnegung definitiv un d'Gesondheetskees erausgaangen, heescht et e Freideg an engem Communiqué.
Et wier eng historesch Decisioun. De Kader wier fir d'Dokteren net méi acceptabel an hätt näischt méi mat enger moderner Medezin ze dinn. D'AMMD widderhëlt, datt een d'Prise en charge vun de Patiente verbessere wéilt, d'Patiente sollen zum Beispill méi séier bäikommen.
D'Doktere wéilte konstruktiv mat der Regierung an der CNS verhandelen, schreift d'Dokteschassociatioun, well elo eng nei Konventioun muss ausgehandelt ginn.
D'AMMD schwätzt an hire Prioritéiten, déi se wëlle verhandelen, net méi vun engem automateschen an obligatoresche Conventionnement, mä vun engem "selektiven".
D'AMMD wéilt och iwwer eng "Tariff-Autonomie" vun den Dokteren an Zänndokteren diskutéieren. De Collège médical géif reegelméisseg iwwer d'Akte kucken an d'CNS misst decidéieren, wat se bäileet.