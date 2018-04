Eefamilljenhaus zu Péiteng stoung a Flamen Lonkecher Strooss fir 3 Stonne gespaart, Awunner evakuéiert

Zu Péiteng an der Lonkecher Strooss koum et um Freideg den Owend kuerz no 20.15 Auer zu engem Brand an engem Eefamilljenhaus.

Vun RTL