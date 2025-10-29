Hei d'Rendez-vousen an de 6 Dekanater Lëtzebuerg, Zentrum, Norden, Osten, Süden-Ost a Süden-West.

Fir vill Leit ass et e fixe Rendez-vous, op Allerhellegen an, respektiv oder op Allerséilen op de Kierfecht ze goen, an deene Verstuerwenen ze gedenken a sech u si ze erënneren.



Hei als Service eng Iwwersiicht iwwer d'Massen an d'Griewerseenunge fir e Freideg, 31. Oktober an e Samschdeg 1. November 2025, wéi se och op cathol.lu, dem Internetsite vun der kathoulescher Kierch, ze fanne sinn. Hei fannt der d'Auerzäit an d'Plazen op deenen am Land Masse sinn an/oder Griewer geseent ginn. Op cathol.lu fënnt een dann och nach eraus, a wéi enger Sprooch d'Massen an d'Seenungen ofgehale ginn.



CATHOL.LU: Griewerseenungen a Massen op Allerhellegen an Allerséilen. Hei kënnt Dir och no engem Gottesdéngscht sichen.

Freideg, 31. Oktober 2025

19:15 - Holler, Kierfecht (Griewerseenung)

Samschdeg, 1. November 2025

09:00 - Rued/Sir, Kierch (Mass, duerno Griewerseenung)

09:15 - Schlënnermanescht, Kierfecht (Griewerseenung)

09:15 - Bierden, Kierfecht (Griewerseenung)

09:30 - Kënzeg, Kierfecht (Griewerseenung)

09:30 - Hënsdref, Kierfecht (Griewerseenung)

09:30 - Fenneng, Kierfecht (Griewerseenung)

09:40 - Elweng (Schengen), Kierfecht (Griewerseenung)

09:45 - Méischtref, Kierfecht (Griewerseenung)

09:45 - Noumer, Kierfecht (Griewerseenung)

09:45 - Bëschdref, Kierfecht (Griewerseenung)

09:45 - Éiter, Kierfecht (Griewerseenung)

09:45 - Wuermer Bierg, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Biwer, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Stadbriedemes, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Rued/Sir, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Bäerdref, Bëschkierfecht (Gedenkfeier)

10:00 - Ënsber, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Wuelessen, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Helleng, Ale Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Stengefort, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Bëttel, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Mierschent, Kierfecht (Griewerseenung)

10:00 - Welleschten, Kierfecht (Griewerseenung)

10:15 - Biekerech, Kierfecht (Griewerseenung)

10:15 - Nouspelt, Kierfecht (Griewerseenung)

10:15 - Méchela, Kierfecht (Griewerseenung)

10:15 - Aasselbuer, Kierfecht (Griewerseenung)

10:15 - Helleng, Neie Kierfecht (Griewerseenung)

10:15 - Grooljen, Kierfecht (Griewerseenung)

10:15 - Réiden un der Atert, Kierfecht (Griewerseenung)

10:30 - Rued/Sir, Bëschkierfecht (Griewerseenung)

10:30 - Steebrécken, Kierfecht (Griewerseenung)

10:30 - Nidderkuer, Kierfecht (Griewerseenung)

10:45 - Schieren, Kierfecht (Griewerseenung)

10:45 - Betteng op der Mess, Kierfecht (Griewerseenung)

10:45 - Nuechtmanescht, Kierfecht (Griewerseenung)

10:45 - Weller, Kierfecht (Griewerseenung)

10:45 - Lëtzebuerg-Zéisseng, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Wecker, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Réimech, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Uesweller, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Menster, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Bäerdref, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Houwald, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Capellen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Hëpperdang, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Maarnech, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Ëlwen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:00 - Beetebuerg, Bëschkierfecht (Seenung)

11:00 - Käl, Bëschkierfecht (Seenung)

11:15 - Wuermer, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Leideleng, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Steesel, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Heischent, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Bärel, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Bauschelt, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Biergem, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Iernzen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:15 - Lëpscht, Kierfecht (Griewerseenung)

11:20 - Meesebuerg, Kierfecht (Griewerseenung)

11:25 - Munneref, Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Luerenzweiler, Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Gilsdref, Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Uewerpallen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Duelem (Waldbriedemes), Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Biissen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Houwald, Bëschkierfecht (Seenung)

11:30 - Déifferdeng, Bëschkierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Fréiseng, Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Biwesch, Kierfecht (Griewerseenung)

11:30 - Rodange, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Holz, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Steenem, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Buerglënster, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Stroossen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Schëtter, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Houschent, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Diänjen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Helzen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Hoen, Kierfecht (Griewerseenung)

11:45 - Bieles, Kierfecht (Griewerseenung)

12:00 - Useldeng, Kierfecht (Griewerseenung)

12:00 - Houschter Déckt, Kierfecht (Griewerseenung)

12:15 - Mondorff (F), Kierfecht (Bénédiction des tombes)

13:30 - Lëtzebuerg-Neiduerf, Kierfecht (Griewerseenung)

14:00 - Bettenduerf, Kierfecht (Griewerseenung)

14:00 - Bungeref, Kierfecht (Griewerseenung)

14:00 - Briddel, Kierfecht (Griewerseenung)

14:00 - Sandweiler, Kierfecht (Griewerseenung)

14:00 - Uespelt, Bëschkierfecht (Seenung)

14:00 - Léiweng, Kierfecht (Griewerseenung)

14:00 - Pärel, Kierfecht (Griewerseenung)

14:15 - Haassel, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Mäertert, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Éinen, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Fiels, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Fenteng, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Esch/Sauer, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Beetebuerg, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Déifferdeng, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Uespelt, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Téiteng, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Réiser, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Uewerkäerjeng, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Bigelbaach, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Gëtzen, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Kéiber, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Iechternach, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Lëtzebuerg-Rollengergronn, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Wolwen, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Clierf, Kierfecht (Griewerseenung)

14:30 - Schengen, Kierfecht (Griewerseenung)

14:45 - Ueschdref, Kierfecht (Griewerseenung)

14:45 - Koplescht, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Gréiwemaacher, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Toodler, Kierch (Pressessioun, vun der Kierch op de Kierfecht, duerno Griewerseenung)

15:00 - Stolzebuerg, Kierch (Mass, duerno Griewerseenung)

15:00 - Esch-Uelzecht, Kierfecht St-Joseph (Griewerseenung)

15:00 - Monnerech, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Bollenduerfer Bréck, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Gréiwels, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Heeschpelt, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Eescheler, Bëschkierfecht (Gedenkfeier)

15:00 - Wooltz, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Lëtzebuerg-Bouneweg, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Lëtzebuerg-Hollerech, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Lëtzebuerg-Pafendall, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Weiler zum Tuer, Ale Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Rëmerschen, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Näerden, Kierfecht (Griewerseenung)

15:00 - Ierpeldeng (Bous), Kierfecht (Griewerseenung)

15:15 - Walfer, Kierfecht (Griewerseenung)

15:15 - Äischen, Kierfecht (Griewerseenung)

15:15 - Béiweng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:15 - Koler, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Folscht, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Bur, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Alzeng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Kielen, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Käl, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Péiteng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Féngeg, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Garnech, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Schëffleng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Iernster, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Gonnereng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Diddeleng, Bëschkierfecht (Seenung)

15:30 - Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierch (Andacht, duerno Griewerseenung)

15:30 - Lëtzebuerg-Belair, Kierfecht (Griewerseenung, Märel-Belair)

15:30 - Lëtzebuerg-Märel, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Lëtzebuerg-Hamm, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Weiler zum Tuer, neie Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Wëntreng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:30 - Senneng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:40 - Elleng, Kierfecht (Griewerseenung)

15:45 - Colmer-Bierg, Ale Kierfecht (Griewerseenung)

15:45 - Ell, Kierfecht (Griewerseenung)

15:45 - Léiler, Kierfecht (Griewerseenung)

15:45 - Kierchen, Kierfecht (Griewerseenung)