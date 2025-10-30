DP, LSAP an Déi Gréng
Zu Conter steet eng nei Majoritéit
DP, LSAP an Déi gréng hunn e Mëttwoch den Owend e Koalitiouns-Accord ënnerschriwwen.
Domadder gëtt et dann déi éischt Dräier-Koalitioun tëscht Blo, Rout a Gréng op Gemengen-Niveau am Land. Buergermeeschter gëtt deemno den Dali Zhu vun der DP. Hie gëtt assistéiert vum éischte Schäffen Pol Thomé vun der LSAP an dem Gréngen Ari Arrensdorff.
Ufank Oktober hat d’Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet jo demissionéiert an der Suitte vu fermen interne Streidereien. Déi nei Koalitioun huet am Conter Gemengerot elo eng knapp Majoritéit vu 6 Sëtz, géintiwwer 5 fir d’CSV.
