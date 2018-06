© RTL-Archiv

Déi Alerte gëllt fir dat ganzt Land.

De Moien huet d‘Regierung wéinst den Iwwerschwemmungen eng Cellule de Crise aberuff an de Gebailechkeete vum 112. Den Haut Commissariat a la Protection nationale koum zesummen, do mam Luc Feller.



Nom ville Reen, deen déi lescht Stonne gefall ass, stinn eng sëlleche Stroossen am Land ënner Waasser.

Besonnesch betraff ass de Raum Mëllerdall, Grondhaff, Waldbëlleg a Konsdref. Hei ass de Moie mat ville Problemer ze rechnen.



Zu Waldbëlleg duerf iwwerdeems kee Waasser gedronk ginn, well d’Pompel do iwwerschwemmt gouf.



18 Persounen hunn d'Rettungsdéngschter Hënt mussen a Sécherheet bréngen. Duerch d'Iwwerschwemmungen souzen op engem Camping am Mëllerdall eng Partie Leit fest. Si hu mussen evakuéiert ginn, 1 Persoun hat sech op engem Bam a Sécherheet bruecht. An engem Haus um Grondhaff souzen och Leit fest. Si hunn d'Rettungsdéngschter alarméiert a goufen evakuéiert.



Pollutioun och um Grondhaff, wou Mazout an d'Sauer leeft.



Tëscht Bettel an Héischdref gouf et en Äerdrutsch, grad sou wéi tëscht Waasserbëlleg an Iechternach. Op ville Plaze leie Beem an der Strooss.



Zu Waasserbëlleg goufen dës Estimatiounen tëscht 2 Auer an der Nuecht an 3 Auer, schonn iwwertraff. Do waren et 72 Liter op de Meter Carré, déi gemooss goufen. Besonnesch am Oste vum Land besteet de Risiko vun Iwwerschwemmungen. Och am Dag dierfte mir de Reen bäibehalen.



Zu Beefort ass d'Coupe Scolaire ofgesot.





Och bei eisenass d'Situatioun ugespaant. A Rheinland-Pfalz esou wéi am Saarland sinn eng ganz Partie Beem ëmgefall a Iwwerschwemmunge gemellt ginn.