E Groupement d'intérêt économique (GIE) soll eng "Analyse de faisabilité" maachen, also kucken, ob de Projet ze realiséieren ass. An deem GIE si Vertrieder vum Privatsecteur (Groussgasmaschinn, Arcelor Mittal) a vum ëffentleche Secteur (Regierung a Stad Déifferdeng).De Luxembourg Science Center ass zu Déifferdeng an offréiert do eng Hellewull un Atelieren an Experimenter, fir d'Wëssenschaft de Leit méi no ze bréngen - besonnesch deene Jonken. Zanter der Ouverture am Oktober 2017 waren ewell 45.000 Visiteuren do, dorënner 22.000 Kanner a Jugendlecher.Den Educatiounsministère hat iwwer 8 Milliounen Euro an de Projet investéiert.Elo soll de Center ausgebaut ginn, fir senger pädagogescher Missioun nach méi gerecht ze ginn. D'Expansioun soll an der Gaszentral sinn an där Groussgasmaschinn steet. Dat ass direkt nieft dem aktuelle Site, dee vun Arcelor-Mittal zur Verfügung gestallt gouf. D'Hal soll och "monument national" klasséiert ginn.

Le 21 septembre 2018, le conseil de gouvernement a donné son accord à la signature d'une lettre d'intention qui prévoit une expansion significative du Luxembourg Science Center, faisant de celui-ci une institution phare pour la promotion des sciences au niveau européen. L'analyse de faisabilité de ce projet d'envergure sera confiée à un Groupement d'intérêt économique (GIE) qui associera des représentants des secteurs privé (Groussgasmaschinn, Arcelor Mittal) et public (gouvernement, Ville de Differdange).

Implanté à Differdange, le Luxembourg Science Center propose une multitude d'ateliers interactifs et de stations expérimentales qui invitent le public, et tout particulièrement les enfants et les jeunes, à découvrir les sciences et les technologies et qui visent à développer leur intérêt pour les STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Maths). Depuis son ouverture en octobre 2017, le centre a déjà accueilli quelque 45.000 visiteurs, dont plus de 22.000 enfants et jeunes dans le cadre d'activités scolaires ou parascolaires.

Dès la phase de conception, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse fut l'un des principaux promoteurs du Luxembourg Science Center. Appuyant le centre dans sa mission de sensibiliser les jeunes aux métiers d'avenir requis pour l'économie du 21e siècle, le ministère a investi plus de 8 millions d'euros dans le projet.

Le grand succès qu'a connu le Luxembourg Science Center dès la première heure et la qualité de son approche pédagogique amènent le gouvernement à soutenir l'expansion du centre et son aménagement dans des bâtiments historiques exceptionnels, à savoir dans la Centrale à gaz qui héberge la Groussgasmaschinn. Situé à quelques pas des locaux actuels du centre et mis à disposition par Arcelor Mittal, le hall en question sera classé comme monument national.

L'installation du Luxembourg Science Center dans ces bâtiments permettra ainsi de préserver le patrimoine industriel tout en combinant des aspects éducatifs et culturels. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, se réjouit de ce projet d'envergure, «qui fera du Luxembourg Science Center un pilier novateur de l'offre éducative au Luxembourg, mais également un lieu phare de la promotion des STEM qui contribuera au rayonnement international de notre pays».