Dominique Riefstahl bei senger Aarbecht fir Mercedes (16.09.2018) De Lëtzebuerger Dominique Riefstahl schafft zanter 2012 als Ingenieur an der Formel 1 bei MercedesAMG an ass mëttlerweil Teamleader.

An deene leschte 4 Joren konnt MercedesAMG all Kéier souwuel de Fuerer-, wéi och de Konstrukteurs-Weltmeeschtertitel mat op Brackley bréngen. Fir dass de Lewis Hamilton an de Valterri Bottas mat hiren Autoe kënne ronderëm d’Circuite fueren, brauch et ganz vill Leit. Sou sinn zu Brixworth eng ronn 600 Leit domadder beschäftegt, de Mercedes Motor weider ze entwéckelen, wärend hei zu Brackley ronn 900 Leit um Chassis schaffen an ënnert deenen 900 Leit hei zu Brackley ass och e Lëtzebuerger, den Dominique Riefstahl.

Wärend de Weekender, wou Course gefuer gëtt, ass natierlech een Deel vun der Ekipp um Circuit selwer, awer och hei zu Brackley ënnerstëtzen eng ronn 30 Leit d'Ekipp op der Plaz am sougenannte Race Support Room an dorënner och den Dominique Riefstahl.

Dass d'Dominanz vu Mercedes net géif éiweg unhale war jidderengem bewosst a sou ass et dëst Joer virun allem Scuderia Ferrari, déi zu Mercedes opschléisse konnt.

Motorsportbegeeschtert war den Dominique scho vu klengem un a säin Dram war et, fir eng Kéier an der Formel 1 ze schaffen. Studéiert huet hien Automotive Engineering op der Brooks University zu Oxford an no Statioune bei der BMW M-GMBH, BMW-Sauber a Pirelli schafft hien zënter 2012 als Ingenieur an ab dësem Joer als Teamleader vum Race Support Room bei MercedesAMG.



Dacks muss een de Weekend schaffen, entweder zu Brackley oder um Circuit selwer. Dëst Joer sinn dat zum Beispill 21 Course-Weekender. Do derbäi kommen dann nach Testfaarte virun der Saison an Tester vun de Pneue wärend der Saison. Dass et net ëmmer einfach ass, fir d'Familljeliewen an d'Aarbecht ënnert een Hutt ze bréngen, dat läit op der Hand.

Als Ausgläich zu enger Aarbecht, wou e vill sëtze muss, a fir de Kapp fräi ze kréien mécht den Dominique Riefstahl a senger Fräizäit Triathlon.

Dëst Joer bleiwen nach 6 Courssen ze fueren an et kann e gespaant sinn, op MercedesAMG et och erëm wäert fäerdeg bréngen, fir souwuel de Fuerer- wéi och de Konstrukteurs-Weltmeeschtertitel mat op Brackley ze bréngen.