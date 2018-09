🏁 TOP TEN (CHEQUERED FLAG) 🏁



HAM

VER

VET

BOT

RAI

RIC

ALO

SAI

LEC

HUL#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/tHWwbzzzpr — Formula 1 (@F1) September 16, 2018

Um Sonndeg stoung de Grousse Präis vu Singapur um Programm, dee jo bekanntlech an der Nuecht gefuer gëtt. Am Däischteren kann de Lewis Hamilton déi éischt Plaz verdeedegen a seng 7. Victoire vun der Saison feieren.Wéi och an de Jore virdrun huet et net laang gedauert bis den éischten ophale misst. Dës kéier huet et den Esteban Ocon vun der Force India erwëscht, de Fransous ass an der drëtter Kéier vu sengem Teamkolleg an d'Mauer gedréckt ginn a konnt doropshin net méi weider fueren. Zäitgläich konnt de Sebastian Vettel de Max Verstappen iwwerhuelen an eng Plaz gutt maachen, éier d'Safety Car zum Asaz koum.Nodeems de Max Verstappen aus der Box gefuer ass, war den Hollänner genau nieft dem Sebastian Vettel a konnt sou am Duell géint de 4-fache Weltmeeschter seng Plaz zréckgewannen. Un der Spëtzt sollt sech bis zum Schluss awer näischt méi änneren a sou gewënnt de Lewis Hamliton de Grousse Präis vu Singapur.De Virsprong vum Brit op de Sebastian Vettel vergréissert sech soumat op 40 Punkten.