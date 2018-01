© Foto vum Site vun der aabl.lu

Den DP-Politiker a gebiertege Bieleser, war vun 1982 bis 2001 Gemengepapp vu Bartreng.



Vu Juni 1990 un, war hien Deputéierten an der Chamber, seng Demissioun hat hien am Oktober 2006 agereecht. Säi Successeur do war den Alexandre Krieps.



En Noruff vun der ABBL:

Den Niki Bettendorf ass hennt friddlech entschlof. All wou den Niki kannt hun, hun hien geschätzt als Mensch deen en groussen Don hat dass jidfereen wou mat him bei der enger oder aanerer Gelegenheet zesumme war, vun senger Waarmherzechkeet, senger Hëllefsbereetschaft a sengen Rotschléi a villen Hinsichten gestärkt erausgange sin.



Den Niki ass den 20.12.1936 gebuer gin. Hien huet als Fondé de pouvoir vun 1964-96 bei der Esso évolueiert.

Hien war vun 82-2001 Buergemeeschter vu Bartreng an vun 90-2006 an der Chambre des Députés, wou hien och een vun den 3 Vize-Präsidenten war vun 99-2006. Hien huet och an dem Kontext Lëtzebuerger Delegatioun an der parlamentarescher Versammlung vun der NATO geleed.



Niewt sengem professionnellen a politeschen Engagement war den Niki e groussen Sportler, an huet als Spiller, Trainer, Präsident an Eierepräsident vun der Sparta grouss Mériten an war mat Härz a Séil fir sein Club do.



Hien war och Vizepräsident an der FLBB an déi lescht Joren hat hien fir der Association des Anciens du Basketball Luxembourgeois AABBL Präsidentschaft vum Comité d'organisation fir hiert 30jährech Bestehen ugeholl an mat sengem eenzechartechem Gescheck deen Anniversaire zu engem Succès gemach, ennert aanerem en neien Logo an eng Brochure mat enger séance académique wou mer haut nach gären drundenken.



Den Niki hannerléisst net nueren bei senger Famille, bei sengen Frënn souwéi an der Politik e groussen Vide, mee och an eiser grousser Basketsfamille. Vill vun eis wärten hien vermessen wann en ob Bartreng an d'Haal geet. Och bei den Events vun der AABBL wärte mir daks un hien zereckdenken.

maatgedeelt vum Liliane Fisch, AABL.