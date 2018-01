SES an de Lëtzebuerger Satellitte Secteur (28.01.2018) Nieft der SES, déi et zanter 1985 gëtt, huet Lëtzebuerg nach villes a puncto Satellitten ze bidden.

Dat klengt Lëtzebuerg ass an der Welt bekannt duerch de Satellitte-Bedreiwer SES, dee mëttlerweil 99 Prozent vun der Welt mat senger Satellitte-Flott ofdecken kann. De Lëtzebuerger Satellitte Secteur ass awer och nach méi.

D’SES gëtt et zanter 1985, am Dezember 1988 gouf den Astra-1-A no iwwer 2 Joer an ufanks technesche Problemer an den Orbit geschoss. Vu Betzder aus ginn d’Satellitten am Weltall gesteiert. An de leschte Joren ass d’SES ëmmer weider gewuess a wiisst weider. SES ass weltwäit de Leader an der Transmissioun vu Videoen. An Zukunft setzt ee méi op den Date-Secteur, wou ee sech méi op d'Entreprisë an d'Gouvernemente wëll konzentréieren, seet de Karim Michel Sabbagh, CEO vun SES.

Auswäertung vu Satellitten-Donnéeën ass mëttlerweil eng Nisch, wou et eng Partie Entreprisen zu Lëtzebuerg gëtt, déi dëst maachen. Earth Lab ass do nëmmen ee Beispill.

Och de Secteur vun de Micro-Satellitten huet Fouss zu Lëtzebuerg gefaasst, d’Entreprise LuxSpace baut kleng Satellitten zu Betzder zesummen, huet awer kee Lien zur SES. An awer kann de ganze Secteur vun esou Entreprisë profitéieren. D'Micro-Satellitten zum Beispill kënnen hëllefen, fir datt de Secteur vun de grousse Satellitten nach méi séier weider kënnt an nach méi séier produzéiere kann.

En neie Modell geet d’SES an, andeems hir zur Halschent d’Entreprise GovSat gehéiert, déi aner 50 Prozent gehéieren dem Lëtzebuerger Staat. Zil ass et, fir Regierunge Kommunikatiouns-Capacitéiten zur Verfügung ze stellen.

An engem Reportage vum Méindeg gi mer op den economeschen Interessi vun der Lëtzebuerger Entreprise GovSat an.