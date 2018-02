An der Nuecht op e Sonndeg géint 3.30 Auer hunn Onbekannter mat Knupperten op d’Fassad vum Haus geschoss, déi d’Fënstere futtifuere gelooss hunn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Joé Thein/Facebook

Dat huet de Partei-President vun der Konservativen op Facebook matgedeelt an dat krute mer och op Nofro hi vun der Police confirméiert.

De Joé Thein weist sech op Facebook schockéiert, iwwert dat wat an der Nuecht op e Sonndeg bei him doheem geschitt ass. Hie schreift vun engem "geziilt a politescht motivéiert Attentat". Wéi et heescht, wier och een Auto op engem Parking beschiedegt ginn.

D’Police war op der Plaz an huet eng Enquête wéinst fräiwëlleger Beschiedegung an d’Weeër geleet.