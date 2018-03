13 humanitär an Ëmwelt-Organisatiounen hu sech zesummegedoen, fir datt transnational Betriber méi an d'Fliicht geholl ginn.

Mënscherechter an Natur

Gefuerdert gëtt eng gesetzlech "Suergfaltsflicht", sou datt Entreprisen ugehale ginn, opzepassen, datt Mënscherechter an d'Natur op de Produktiounsitten agehale ginn. Dofir solle Betriber sech op onofhängeg Etüden aloossen a vill méi preventiv denken.





De Jean-Louis Zeien vu Fairtrade rifft d'Regierung an d'politescht Parteien op, méi exigent ze si mat den Entreprisen. All Entreprise soll préiwen, wat d'Suitte si vun hiren Aktivitéiten am Beräich vun de Mënscherechter.