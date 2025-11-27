Liichtathletik-Komplex zu Hamm fir 140 Milliounen Euro
Zu Hamm soll bis d'Spiller vun de klenge Länner 2029 op 16 Hektar den neie Komplex entstoen. No de Spiller soll de Site nach erweidert ginn.
Bal 15 Joer gouf driwwer diskutéiert, an elo lafen d’Virbereedungen um Knuedler op Héichtouren. D’Stad soll endlech zu Hamm hiren neie Liichtathletik-Komplex kréien, als Ersatz fir de Stade Josy Barthel. D’Zil ass et, bis Enn 2028 fäerdeg ze ginn.
Nodeems am Oktober déi éischt Phas vum Chantier am Gemengerot gestëmmt gi war, wëll de Schäfferot nach viru Chrëschtdag déi zweet Phas zum Vott stellen, iwwer déi, sou déi Gréng an déi Lenk, déi sech enthalen hunn, d’Conseillere bis elo kaum Detailer hätten. Wat d’Käschten ugeet, geet rieds vu ronn 140 Milliounen.
Gebaut gëtt op ronn 16 Hektar, um Plateau parallel zur rue de Hamm. A geplangt sinn zwee Liichtathletik-Stadionen, een oppenen an ee fir ze trainéiere mat Hal fir am Wanter.
Dës Infrastrukture solle prett si fir d’Spiller vun de klenge Länner am Fréijoer 2029. An enger drëtter Phas kommen dann nach zwee nei Futtballterrainen an eng Sportshal dobäi, mat Busgare, Parking an, esou gesäit een et op Pläng, déi RTL virleien, engem Contournement, deen d’rue des Peupliers mat der rue de Hamm wäert verbannen.