A1 a Richtung Tréier gespaart
Vill Stau no Accident mat véier Gefierer
Accident op der A1 nom Tunnel Cents (27.11.25)
En Donneschdeg de Moien hu sech nom Tunnel Cents a Richtung Tréier véier Gefierer ze pake kritt. D'A1 ass nach ëmmer an deem Beräich.
Spéitstens d'Sortie Sandweiler muss een erof, an dann d'Deviatioun iwwer de Findel op de Sennengerbierg fueren, fir do erëm op d'A1 a Richtung Tréier ze kommen.
An den Alentouren heescht et, Gedold hunn. Den ACL mellt op d'mannst 8 Kilometer Stau. Och a Géigerichtung geet et am Beräich vum Accident e gudde Krack méi lues, virun allem well geaaft muss ginn. Automobilisten am Stau op der Autobunn solle w.e.g. un d'Rettungsgaass denken.
Kuckt hei d'Standbiller vun de Kameraen op der A1:
