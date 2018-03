De Claude Adam

Hien hat e Bauchgefill, no 14 Joer elo eppes Neies ze maachen. Dat sot de Claude Adam vun de Gréngen, nodeems hien um Krautmaart demissionéiert hat. Hie wier frou fir déi Zäit, déi hien an der Chamber hat, ma vue datt d'Successioun kloer wier, géif hie mat engem gudde Gefill goen. Et wier un der Zäit fir eng perséinlech Ännerung gewiescht. Esou de gréngen Politiker um Mikro vum Nadine Gautier.De 16. Abrëll trëtt de 59 Joer ale Claude Adam als Deputéierten zeréck. De Politiker vu Miersch, deen do och Conseiller ass, huet annoncéiert, dass hien nees ganz zeréck an den Enseignement wäert goen. Hie war jo Inspekter am Fondamental.Hie gëtt ersat vum Sam Tanson, déi am Staatsrot ophält an op de Krautmaart wiesselt.