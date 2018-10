9 Deputéiert kommen nei an d’Chamber sëtzen. Wien déi 9 sinn, datt gesitt Dir an den nächsten Deeg an der Serie "Nei Deputéiert".

© RTL-Grafik

2. Deel: Paul Galles (CSV)

Paul Galles/Reportage Nadine Gautier



Säi Liewenswee ass wuel den aussergewéinlechsten vun den Deputéierten. De Paul Galles ass zanter 2 Joer an der CSV, ass fir d'éischt Kéier mat an d’Chamberwale gaang, an direkt op de Krautmaart gewielt ginn. Nach virun 8 Joer hat de Paul Galles awer ganz aner Iddien. War du Paschtouer, ier en dee Beruff un de Nol gehaang huet, fir sech am soziale Beräich nach méi z’engagéieren.An eisem zweete Portrait iwwert déi 9 nei Deputéiert an der Chamber huet d’Nadine Gautier de Stater Gemengeconseiller begéint.

1. Deel: Jeff Engelen (ADR)



Portrait vum Jeff Engelen / Reportage Nadine Gautier



© Nadine Gautier

7 Mol ass de Jeff Engelen als Kandidat mat an d’Chamberwale gaangen. 1989 déi éischte Kéier. Elo huet de Jeff Engelen vun der ADR et gepackt. Mat 65 Joer sëtzt hien déi éischte Kéier um Krautmaart. An eiser Serie iwwer déi nei Deputéiert an der Chamber kucke mir um Freideg op den zukünftegen Nord-Parlamentarier, op seng Passioun an op de Wee an d’Partei an duerno an d’Parlament.

Iwwerbléck vun der Serie



22. Oktober: Paul Galles (CSV)

23. Oktober: François Benoy (Déi Gréng)

24. Oktober: Sven Clement (Piraten)

25. Oktober: Georges Mischo (CSV)

26. Oktober: Charles Margue (Déi Gréng)

27. Oktober: Marc Goergen (Piraten)

28. Oktober: Dan Biancalana (LSAP)

29. Oktober: Viviane Reding (CSV)