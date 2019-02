Den LSAP-Politiker, deen ë.a. tëscht 1976 an 1979 Vize-Premierminister war, ass RTL-Informatiounen no, schonn d'lescht Woch am Alter vun 87 Joer verscheet.

De gebiertegen Diddelenger hat bei der ARBED de Beruff vum Dréier geléiert an huet sech zanter de 50er Jore gewerkschaftlech engagéiert.

1969 gouf de Benny Berg eng éischte Kéier an d'Chamber gewielt.

1974 gouf hien dunn an der Regierung Thorn-Vouel Aarbecht- a Sozialminister, grad wéi och Minister fir d'Famill an de soziale Wunnengsbau.



1983 huet de Benny Berg awer missten demissionéieren no enger Affär vu Schwaarzer Kees am Domaine Thermal zu Munneref.

Tëscht 1979 an 1984 war de Benny Berg dunn LSAP-Fraktiounschef - an der éischter Regierung Santer-Poos war de sozialistesche Politiker Gesondheet- a Sozialminister.

Bei de Chamberwalen 1989 gouf de Benny Berg dunn net méi erëmgewielt.

Hien hätt awer du kéinten 1990 an d'Chamber noréckelen, mä huet dës Plaz awer deemools engem aneren Diddelenger, dem Marc Zanussi, iwwerlooss.

2012 war de Sozial-Politiker ë.a. och nach Conseiller vum Staatsminister Juncker bei den Tripartite-Verhandlungen.

Och nieft senge politeschen Mandater war de Benny Berg sozial engagéiert a bis 1995 Member vum Verwaltungsrot vun der Fondatioun Kräizbierg.



Méi iwwer de Politiker a Gewerkschaftler Benny Berg am Mëttesjournal op RTL Radio Lëtzebuerg.