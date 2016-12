Yi Sun

Chrëschtdag ass dat reliéist Fest, wat vu bal 2 Milliarde Chrëschten weltwäit gefeiert gëtt. Et gehéiert an eise Géigenden ganz kloer zu de wichtegste Feierdeeg am ganze Joer. Mëttlerweil huet - duerch de staarken Afloss westlecher Länner - sech Chrëschtdag zu esou engem populäre Fest entpuppt, datt et och op aner Platzen gefeiert gëtt, déi näischt mam Chrëschtentum um Hutt hunn.



D’Carole Simon huet mam Yi Sun iwwer Chrëschtdag geschwat ; eng Fra, déi gebierdeg aus Shanghai kënnt an zënter 6 Joer mat hirer Famill hei zu Lëtzebuerg lieft.

X-Mas (China)/Reportage vum Carole Simon



Och wa mir dowéinst Enn des Joers dacks an de Stress geroden, verzichten nëmmen déi allermannst op dat Fest. An der Regel feieren just d’Chrëschten och wierklech Chrëschtdag. Aner Glawensunhänger ewéi Moslimer, Buddhisten oder Judden feieren dësen Dag, a priori, net. Oder vläicht dach ?

X-Mas (Moslem)/Reportage vum Carole Simon







Martha Khadem-Missagh





Ho ho ho... ween an engem westleche Land wunnt, kënnt net laanscht Chrëschtdag. Bei deem ganze Rummel - vun deem virun allem Geschäftsleit am meeschte profitéieren - geet de reliéisen Ursprong dacks ënner. D'Kierche ginn ëmmer méi eidel, dofir Butteker ëmmer méi voll. Wéi wierkt dat op gleeweg Leit, déi net eis Relioun hunn?



D'Carole Simon huet sech mam Martha Khadem-Missagh ënnerhalen, eng Éisterräicherin mat perseschen Originnen, déi der Bahai-Relioun ugehéiert.

Copyright Foto: Nancy Horowitz





X-Mas (Bahai)/Reportage vum Carole Simon



Martine Aach





Feieren Judde eigentlech Chrëschtdag ? Fir richteg hu si hiert eegent « Chrëschtdagsfest » oder besser gesot Liichterfest, wat och Enn dës Joers gefeiert gëtt : d’Chanukka ! Inhaltlech, huet et näischt mat Chrëschtdag ze dinn. Et ginn awer gewëssen Ähnlechkeeten an der Festkultur. D’Chrëschten hunn e Beemchen, dee liicht, d’Judden en 8-ärmegen Käerzestänner, wou all Dag 1 Käerz ugemaach gëtt, bis datt se all brennen. An di jiddesch Kanner kréien och Kadoen.



Also gëtt Chrëschtdag bei de Judde net gefeiert, oder dach ? D’Carole Simon huet sech mam Martine Aach, enger jiddescher Lëtzebuergerin, iwwert Chrëschtdag ënnerhalen.

X-Mas (Judden)/Reportage vum Carole Simon