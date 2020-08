Eng Zort Masken, déi un d'Zänndoktere verdeelt gouf, erfëllt déi néideg EU-Normen net. D'Wuer vun enger chinesescher Mark gouf zeréckgezunn.

Wéi sécher sinn d'FFP2-Masken, déi een doruechter ze kafe kritt? Déi Fro kann ee sech stellen, nodeem d'Zänndokteren en Dënschdeg e Circulaire vun der Santé kruten, deen RTL virläit, an an deem steet, datt op d'mannst ee Modell vun FFP2-Masken, deen un d'Zänndoktere verdeelt gouf, net konform wier an deemno net sollt benotzt ginn.

Fir d'Sécherheet am Alldag ze garantéieren, geet eng Pabeiermask duer. Just wann ee vill Kontakt mat Clienten huet, mécht et Sënn, eng FFP2-Mask unzedoen. Dës filtere 94% vun de Partikelen a bidden och méi vulnerabele Persoune Schutz.

Eng Zort Masken, déi un d'Zänndoktere verdeelt gouf, erfëllt dës Konditiounen net. D'Wuer vun enger chinesescher Mark gouf zeréckgezunn.

De Xavier Poos, Koordinator vun der Cellule logistique: "Do waren 2 Modeller, déi de Filtratiounstest vu 94% net bestanen hunn, déi liicht drënner louchen. Par mesure de précaution hu mir all eis Acteuren ugeschriwwen a gesot, passt op, mir hunn 2 Modeller hei identifizéiert, komm mir huelen déi eraus."

Et ass net fir d'éischt, dass Masken zu Lëtzebuerg zeréckgezu goufen.

Den Alain de Bourcy, President vum Syndicat vun de Lëtzebuerger Apdikter: "Déi Maske waren net elo an deem Sënn geféierlech, dass eppes dra wier, wat eng Gefor gewiescht wier fir deen, wou se ugedoen huet. Mä den Ilnas huet Kontrolle gemaach a gesot, dat doten ass eng Mask, déi erfëllt net d'FFP2-Norm. Do schéngt et mir evident, dir kënnt näischt verkafe mat enger Norm an eng vulnerabel Persoun verléisst sech dorop an déi Norm ass net respektéiert."

A China sinn d'Industrienormen deelweis manner strikt. Dofir kontrolléiert den Ilnas, ob d'europäesch Normen agehale ginn. Mä dës Kontrolle sinn dacks just a posteriori méiglech, wat Problemer mat sech bréngt.

Den Alain de Bourcy: "Konformitéit vu verschiddenen FFP2-Maske gëtt a Fro gestallt. Ech fannen et richteg, dass déi Aarbecht gemaach gëtt, dat soll esou sinn, mä et ass just schued, dass deen Delai elo ass. Dat, wat verkaf ginn ass, muss een entweder zeréckruffen oder wann et net zeréckgeruff gëtt, ass et awer verkaf ginn an dat ass schued."

Et géif keng offiziell Informatiounen, Lëschten oder Tabelle ginn, wou een am Viraus kéint soen, wéi eng Maske konform sinn. D'Apdikter missten dorop vertrauen, dass hir Fournisseuren déi néideg Kontrolle maachen.

Den Alain de Bourcy: "Wann dir elo bei engem pharmazeutesche Grossist hei zu Lëtzebuerg, deen de Statut huet, eng Mask kaaft, wou FFP2 drop steet, muss ech als Apdikter dovun ausgoen, dass déi Norm konform ass an dass si mer net eppes verkafen, wat net konform ass. Soss wier et jo tromperie."

Prinzipiell misst all FFP2-Mask, déi am Buttek oder an der Apdikt verkaf gëtt, deemno konform sinn. Trotzdeem gëllt et, d'Oueren opzehalen, fir op en eventuelle Réckruff kënnen ze reagéieren.