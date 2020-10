E Méindeg de Moien ass den CSV-Député-maire eisen Invite vun der Redaktioun.

Zanter leschter Woch huet d’Chamber en neien/alen Deputéierten. Den CSV-Député-maire Jean-Paul Schaaf kënnt zeréck op de Krautmaart an iwwerhëlt de Sëtz vum Marco-Schank.

Wéi kënnt de Gemengefusiounsprojet Nordstad virun? Wat hält den Ettelbrécker Buergermeeschter vun der Trennung vun de Mandater? A wéi gesäit hien de Rôle vun der CSV an der Oppositioun?

Alles Froen de Moien un eisen Invité vun der Redaktioun. Deen héiert Dir wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

