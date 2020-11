E Méindeg ass den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

"Plangt d’Regierung ee Coup d’état ?", sou d’CSV d’lescht Woch.

D’Oppositiounspartei ass rosen, well de Premier Xavier Bettel mengt, et misst een iwwert den Etat de crise diskutéieren, wann d’Chamber net séier genuch handele kann.

D’CSV ass dogéint, mee wat proposéiert si, fir séier kënnen ze handelen?

Dat froe mir de Claude Wiseler.

Den Invité vun der Redaktioun froe mir och, wéi hien d’Transitioun vum Pouvoir an den USA gesäit.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.