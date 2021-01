E Méindeg de Moie ass den CSV-Deputé-Maire eisen Invité vun der Redaktioun.

De Logement ass a bleift e Sujet den polariséiert. Zanter Jore bäissen sech déi zoustänneg Ministere successiv d’Zänn aus, fir Léisungen ze fannen, ma et leeft een dem Problem hannendrun. Ass de Pacte Logement 2.0 d’Léisung?

Reform vun der Grondsteier, Taxe op net bebautem Terrain, Erweiderung vum Perimeter: U wéi enge Schrauwen muss gedréint ginn? A wat halen d’Gemenge vun den neien Mesuren?

Dat froe mer de Moien um 10 op 8 de Marc Lies. Den CSV-Deputé-Maire ass eisen Invité vun der Redaktioun.

