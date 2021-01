En Donneschdeg de Moien ass den Interims-Generelsekretär vun der CSV den Invité vun der Redaktioun.

De Felix Eischen gëtt de Poste vum CSV-Generalsekretär definitiv of.

Mir maachen de Point mam Interims-Generelsekretär Paul Galles.

Wat si seng politesch Pläng mat Bléck op den nächste Kongress? Wéi geet den Erneierungsprozess bannent der Partei virun? Wéi ass d'Corona-Politik vun der Regierung ze bewäerten?

Ënner anerem déi Froe stelle mer de Moien dem CSV-Politiker. De Paul Galles ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

