E Méindeg de Moien ass de President vum Gemengesyndikat Syvicol eisen Invité vun der Redaktioun.

De Syvicol plangt u senger eegener Zukunft. Zejoert war bei de Memberen de Bols gefillt ginn.

Wéi ginn d'Resultater vun deem Sondage an d'Praxis ëmgesat?

Ënner anerem dat froe mer de Moien de President vum Syvicol. Den Emile Eicher ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.