Vun e Freideg un ass nees Betrib um Findel. Den Ufank mécht d'Luxair mat Vollen op München, Hamburg a Stockholm.

De Bedreiwer vum Fluchhafe Luxairport huet e ganze Koup Mesuren en place gesat, fir d'Gesondheet vun de Passagéier am Terminal ze garantéieren.

Duerchso um Fluchhafen

D'Sécherheetskonzept geet vun Zeechen um Buedem, déi een drun erënneren, fir Distanz am Terminal ze halen, iwwer e Gesondheets-Formulaire, deen all Passagéier muss ausfëllen, bis hin zu grëndleche Botzaktiounen u Bord.

Éier d'Leit am Fliger Plaz huelen, kréie si eng Tut mat enger Mask a fiichten Dicher. U Bord muss een eng Mask unhunn, ausser fir z'iessen an ze drénken. Bei der Lëtzebuerger Fluchgesellschaft gëtt et nämlech e Catering, och wann deen e bësse reduzéiert gouf an an enger Tut zerwéiert gëtt.

Wat um Buedem liicht anzehalen ass, dat ass an der Kabinn awer méi schwéier: Distanz halen, virun allem wann de Fliger voll wär. Eng Virschrëft, dass allkéiers misst e Sëtz eidel gelooss ginn, gëtt et nämlech net. De Porte-Parole vun der Luxair Joe Schroeder erkläert: "Mir fonctionéiere generell och wéi aner Airlines, mir kucken, wéi voll dass de Fliger ass a wann do nach Méiglechkeete sinn, fir Leit auserneenzesetzen, da wäerte mir dat maachen. D'Luxair huet awer eng ganz Partie Mesurë geholl, fir awer eng optimal Sécherheet ze bidden."

De Joe Schroeder vun der Luxair

Fir d'Hygiène an der Kabinn ass de Pascal Kremer vun der Luxair zoustänneg: "Am Prinzip ass et esou, dass de Fliger, ier d'Leit eraklammen, ganz propper ass, mir hunn déi Niwwelmaschinnen, mat deene mer de Fliger an der Nuecht ganz asprayen, fir dass all d'Surfacë propper sinn. Eis Botz-Ekipp mécht alles propper. D'Dëscher, d'Sëtzer an d'Gurter zum Beispill. All déi Saache ginn no all Voll gebotzt.".

De Pascal Kremer vun der Luxair

E Freideg ginn déi éischt Luxair-Maschinnen zanter dem 23. Mäerz mat Passagéier u Bord an d'Luucht. An dem Porte-Parole vun der Luxair Joe Schroeder no wär een zefridde mat der Unzuel u Plazen. déi gebucht goufen. Virun allem d'Destinatiounen a Portugal: Lissabon, Porto a Faro wäre ganz beléift bei de Passagéier.