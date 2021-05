D’Landebunn vum Findel gëtt erneiert, dat fir eng éischte Kéier zanter 1984.

Ganzer 4 km Piste gi frësch gemaach, dat awer ouni de normale Fluchverkéier ze beaflossen. Wei dat méiglech ass a wat genau op dësem Chantier geschitt, weess d’Céline Spithoven. 100 Gefierer op der Plaz an nach eng Kéier bis zu 300 Camionen, déi dësen Checkpoint all Nuecht passéieren. Mat engem Zil: de Chantier op der Land- a Startbunn vum Flughafe Lux-Airport. Op der Piste gëtt Schicht fir Schicht nei opgedroen, et gëtt en frëscht Ofwaasser System an 1.500 nei LED-Luuchten, déi den CO2-Verbrauch vum Flughafe reduzéiere sollen. Et sinn Aarbechten, déi een net all puer Joer mëscht, deem entspriechend misst een och passend Personal dofir fannen.

Den Tom Goris, Verwaltungsdirecteur Lux-Airport: “Ici il y a des experts de travaux. On les a tous formé et briefé. Ils ont presque tous un Airport-Badge. Ce sont les gens qui travaillent ici, mais on a aussi des gens en réserve. S'il y a des gens malades ou un cas covid, on a des gens en réserve. C’est une équipe de 700 à 800 personnes qui sont prêt pour travailler ici.”

D’Landebunn frëschmaachen ass eng Sanéierung, fir déi déi meescht Flughäfen op eng aner Piste auswäichen oder de Flughafe komplett zoumaachen. Dat koum fir Lux-Airport awer net a Fro. Dowéinst gouf eng aner Léisung fonnt.

Den Tom Goris: “Pendant la nuit à 23 heures toute la piste d’atterrissage devient un chantier, un chantier énorme. Et à 6 heures du matin tout le monde est parti et toute la piste est de nouveau ouverte. Les premiers avions sont là où sur la piste.”

Negativ Auswierkungen op d’Passagéierflich hätten d’Aarbechten also net. An och mat eventuelle Fluchverspéidunge kéint een ëmgoen.

De René Steinhaus, CEO vu Lux-Airport: "Wir sind mit unseren Airlines in Abstimmung. Es kommt alles nicht per Zufall, sondern wir bereiten das jeden Tag sehr pünktlich vor. Wir sind mit unseren Airlines im Gespräch: Wie sieht der Tag aus? Wie sieht der Abend aus? Wie sehen Verspätungen aus? Da weiß man dann rechtzeitig Bescheid, wenn es Umleitungen gibt. Man kann sich auf unserer Website auch darüber informieren. Also es wird sicherlich nicht ausbleiben, vor allem im Sommer, wenn Flugtätigkeiten dann wieder zunehmen, aber da wird man rechtzeitig informiert, sowohl als Passagier als auch als Abholer.”

Ganzer 150 Milliounen Euro kascht de ganze Projet. D'Aarbechte sinn zënter 3 Wochen am Gaang a wäerte viraussiichtlech bis Enn 2022 daueren.