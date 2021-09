D’Schoule missten onbedéngt opbleiwen. Ënnert enger eventueller Hausse vun den Hospitalisatioune kéinten och aner kleng Patiente leiden.

D’Dr Isabel De La Fuente aus der Kannerklinik ass Spezialistin fir Infektiounskrankheete bei Kanner. D’Educatioun vun de Kanner hätt wärend der Pandemie gelidden. Dofir missten d’Schoulen onbedéngt opbleiwen an eng sécher Plaz bleiwen. Hirer Meenung no ass et ze fréi, fir d’sanitär Mesuren opzehiewen, d’Pandemie wier nach net eriwwer.

Positiv wier, datt déi Jonk och weiderhin 2-mol an der Woch e Covid-Schnelltest ugebuede kréien.

Et hätt sech gewisen, datt déi aktuell Varianten och bei Kanner méi ustiechend wieren, seet d’Kannerdoktesch. Et géifen och Indicen, datt se e bësse méi virulent wieren, ma dat misst awer nach confirméiert ginn.

Eng weider Suerg an der Kannerklinik sinn d’Hospitalisatiounen. Déi riskéieren, no der Rentrée an d’Luucht ze goen, wann och net explosiounsaarteg. Ma dat kéim da bei déi aktuell Epidemie vum RSV (Respiratorisches Syncytial-Virus) vun den Otemweeër, wéinst deem och eng Rei kleng Patienten am Spidol léichen.

D’Krankheetsbild bei de klenge Covid-Spidolspatienten hätt sech duerch d’Delta-Variant net wierklech geännert. Virop kleng Kanner, Puppelcher an Ongebuerener wiere vulnerabel. An der Lescht hätte vereenzelt schwanger Frae schwéier Infektiounsverleef gemaach, wouduerch hir Puppelcher ze fréi op d’Welt koumen.

Wieren d’Eltere geimpft, géif dat och d’Kanner schützen, ënnersträicht d’Dr de La Fuente. Dat hätt sech och an den USA gewisen, wou jo méi wéi 50.000 Kanner wéinst Covid hospitaliséiert goufen. D’Kanner hätte vill geaffert wärend der Pandemie, elo wier et Zäit, datt déi Erwuesse solidaresch wieren, fir si ze schützen a sécher ze stellen, datt si weider an d’Schoul goe kéinten a sozial Kontakter hunn.