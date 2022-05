U sech ass dat de Chiffer, deen den Ausfall vun den Ticketen ausmécht, déi net méi verkaf ginn.

D'gratis Benotze vu Bus, Zuch an Tram bezeechent den zoustännegen Minister Bausch 2 Joer nom Aféiere vun deem Konzept als sozial Mesure an als Kiischt vum Kuch vun der multimodaler Revolutioun, déi am gaange wier.

Et bleift de Probleem vun engem klenge Land, nämlech datt d'gratis Benotze vun Zich a Bussen op de Grenzen ophält: duerfir leeft och aktuell e Pilot-Projet mat der Gemengecommunautéit vu Cattenom. Deemno kënnen d'Frontaliere gratis tëscht Roussy-le-Village an der Stad den ëffentlechen Transport notzen. E Beispill, dat vläicht och iwwert d'däitsch oder belsch Grenz ewech Schoul mécht.

