Nationalfeierdag ass ee vun de grousse Momenter am Joer.

Just wat feiere mir genee a wat ass dat genee eis Heemecht? Kann een dat haut esou kloer soen? Déi Fro vun der Identitéit gëtt zu Lëtzebuerg scho laang gestallt, mä et schéngt nach ëmmer schwéier, kloer Äntwerten dorop ze ginn.

Trotz Nation Branding bleift d'Fro: wie si mir ? Als Vollek, wat mécht de Lëtzebuerger aus?

Doriwwer diskutéieren zwou bekannte Perséinlechkeeten direkt nom Journal, den Artist Serge Tonnar an de Politiker an CSV-President Frank Engel, zwee Männer, déi zimlech verschidde sinn an och sécher esou wouergeholl ginn.

De Serge Tonnar huet fir en neit Narrativ plaidéiert: Eng Gesellschaft bräicht Geschichten, déi se zesummenhält an déi al wieren net méi gutt, d’Debatt iwwert d’Identitéit sollt iwwerdeems net gescheit ginn.

Menger Meenung no gëtt net genuch iwwert dee Sujet diskutéiert virun allem bei den Intellektuellen, bei den Decideuren, well dat Wuert Identitéit, ech soen dat och an engem Lidd, déi Intellektuelle schummen sech dat Wuert an de Mond ze huelen an si iwwerloossen den Debat vun der Identitéit gewëssen Populisten, ob dat vu riets oder enger anerer Säit ass, ass am Fong onwichteg, mee déi hunn dann de Monopol vun deenen Diskussiounen.

Op d'Fro, ob hien als CSV-President fir dat konservatiivt Lëtzebuerg steet, sot de Frank Engel:

Nee, ech wëll net fir e konservatiivt Lëtzebuerg stoen, well ech mengen, dass konservatiivt Lëtzebuerg net eng Notioun ass, déi mir haut solle wëlle vermëttelen, ech géing gär fir e Land stoen, wat weider dat intensiv gutt mécht, wat et bis elo gemaach huet, dat heescht all méiglech Zorte vu Leit integréieren, déi bäikommen, fir dass mir zesummen an zu méi villes leeschten.

