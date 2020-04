Trotz Kritik dës Woch vum Groupement des Magistrats wär d'Onofhängegkeet vun de Riichter nach ëmmer bewisen a kee géif déi vum Parquet a Fro stellen.

„D'Kommissioun huet bei enger Enthalung gréng Luucht gi fir den Depot vun der Textpropos vum Léon Gloden, wat de Volet Justiz vun der Verfassungsreform ugeet!“: Dat sot de Kommissiounspresident Mars Di Bartolomeo en Donneschdeg am fréien Owend am RTL-Interview. Domat wär e Kompromëss tëscht de Majoritéitsparteien an der CSV confirméiert ginn an den 1. Deel vun der Verfassungsrevisioun ofgeschloss, sou den LSAP-Deputéierten; weider Kapitele wären an der Maach a kéinte séier an d'Kommissioun kommen, soudass d'Reform vun der Verfassung viru kéim.

„Wär näischt geschitt, wär et beim ale Verfassungstext bliwwen, an deem näischt iwwert d'Onofhängegkeet steet!“, huet den LSAP-Politiker betount, deen elo Diskussioune wëll eng Chance ginn: „Dat mécht een awer am beschten net "par lettre interposée", mä an där normaler Prozedur vun eisen Texter, an ech mengen, dass een och am Endeffekt eng Verfassung net an engem État d'âme vun engem Moment soll maachen. Dat gëllt fir all déi implizéiert Parteien. Ech wëll och déi verschidden Avisen ofwaarden. Seltenst geet en Text aus der Chamber sou eraus, wéi en eragaangen ass!“

De Mars di Bartolomeo

Et wären nach ëmmer Dieren op, fir ze diskutéieren, et sollt een dem Avis vum Staatsrot net virgräifen an et kéinten nach Nuancen optauchen, déi ee sou elo net gesäit, huet de fréiere Chamberpresident nach gemengt.