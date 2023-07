En Donneschden am Nomëtten an am Owend gouf de CGDIS op véier Plazen am Land wéinst Accidenter geruff.

Am Norde vum Land si géint 17.35 Auer zu Gilsdref e Bus an en Auto anenee geknuppt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. Méi spéit am Owend, géint 22.44 Auer ass zu Pommerlach eng Persoun ugestouss a blesséiert ginn. Am Süde gouf et géint 18.33 Auer zu Esch um Rond-point Raemerich eng Kollisioun tëschent engem Auto an engem Motorrad mat engem Blesséierten a géint 19.58 Auer en Accident mat zwee Gefierer op der A3 op der Héicht Diddeleng. Zwou Persoune goufen dobäi blesséiert. D'Rettungsdéngschter vun Diddeleng, Beetebuerg a Keel waren op der Plaz.