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Soll südlech Küst treffenIwwer 340.000 Leit a China wéinst Taifun evakuéiert

RTL mat AFP
Wéinst dem Taifun "Noul", deen e Sonndeg op d'Südküst vu China treffe soll, si méi wéi 340.000 Mënschen evakuéiert ginn.
Update: 25.07.2026 18:36
De Stuerm gëtt e Sonndeg de Moien tëscht Shenzhen a Haifeng an der Provënz Guangdong erwaart.
© ZENG DEMENG/Xinhua via AFP

Am Süde vu China sinn iwwer 340.000 Leit aus hire Wunnengen evakuéiert ginn, well den Taifun "Noul" op d'Küst zousteiert. Nieft de Massenevakuatiounen ass och d'Aarbecht a ville Beräicher deelweis ënnerbrach ginn, grad wéi lokal Zuchverbindungen.

Am Finanzzentrum Hong Kong goufen iwwerdeems Flich gestrach an an de betraffene Provënze bleiwe vill Schoulen zou.

Chineesesch Wiederdéngschter hunn e Samschdegowend eng Alerte rouge ausgeruff – déi héchst vun de véier Stufen. De System gëtt normalerweis nëmmen a Kraaft gesat, wann e besonnesch geféierleche Stuerm erwaart gëtt.

De Stuerm gëtt e Sonndeg de Moien tëscht Shenzhen a Haifeng an der Provënz Guangdong erwaart. Den nationale meteorologesche Service rechent mat staarke Reefäll, dat net nëmmen a Guangdong, mee och an den Nopeschprovënzen Hunan, Fujian an Jiangxi.

Et rechent een domat, dass Wandspëtzte bis zu 173 Kilometer an der Stonn kënnen erreechen.

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