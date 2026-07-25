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Treffe mat Iwwergangspresident Ahmed al-Scharaa virgesinnUN-Generalsekretär Antonio Guterres ass fir eng offiziell Visitt a Syrien

RTL Lëtzebuerg
Déi leschte Kéier, datt en UN-Generalsekretär a Syrien war, war 2009.
Update: 25.07.2026 11:24

Den UN-Generalsekretär Antonio Guterres ass fir eng offiziell Visitt a Syrien. Et ass déi éischt Visitt vun engem UN-Generalsekretär zanter dem Ufank vum Biergerkrich a Syrien viru gutt 15 Joer.

Syrien ass zanter der Chute vum Assad-Regimm Enn 2024 an enger Transitiounsphas. Wärend senger Visitt vun dräi Deeg gesäit den Antonio Guterres och de syreschen Iwwergangspresident Ahmed al-Scharaa.

Déi leschte Kéier, datt en UN-Generalsekretär a Syrien war, war 2009. Notamment dem Guterres säi Virgänger, de Ban Ki Moon.

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