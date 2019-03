D'Lëtzebuerger Arméi ass Deel vun der "Very High Readiness Joint Task Force". Dat ass eng speziell Kampfunitéit vun der Nato.

Speziell, well se muss a maximal 72 Stonnen iwwerall an Europa asazbereet sinn. A fir dat ze trainéieren, üübt d’Arméi reegelméisseg, ënner anerem an de Bëscher zu Lëtzebuerg.

25 Zaldoten, also e Peloton sinn am Bësch tëschent Bettenduerf a Gilsdref op Reconnaissence. Hir Missioun: Informatiounen iwwert e fiktive Feind sammelen. Dee soll sech nämlech zu Bettenduerf ronderëm eng Scheier forméieren.

Dat Wichtegst beim Observéieren: net opfalen. All Geräisch, all Beweegung kann de Feind gesinn an héieren. Och wann d'Zaldoten nach iwwer 1.000 Meter vum Objet fort sinn, heescht et oppassen. Dowéinst ass d’Stellung vun den Zaldoten och gutt verstoppt.

Fir de fiktiven "Ennemi" ze observéieren, deen op der Strooss virum Haff ass, brauch ee spezialiséiert Material. Verdächteg Beweegunge ginn direkt fotograféiert. Just esou kann een dono eng uerdentlech Analys maachen.

17 Joer laang hu Lëtzebuerger Zaldote genau dat am Kosovo gemaach, ier d’Missioun am Oktober 2018 opgehalen huet. A fir net aus der Übung ze kommen, ass et wichteg, dass déi eenzel Schrëtt ëmmer erëm trainéiert ginn.

D'lescht Woch war erëm sou eng Übung an RTL huet d'Zaldoten dobäi begleet.