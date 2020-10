An de Spideeler ass een den Ament mam Virus geplot, net just wéinst de Patienten, och d'Personal ass betraff.

Aktuell wier d’Personal de kritesche Punkt, wann et ëm d’Garantéiere vum Fonctionnement vum Spidol geet, betount den Dr. Claude Schummer. Vum ganze Personal wieren aktuell an den Hôpitaux Robert Schumann 14 Persoune positiv getest ginn an domadder an Isolement. Weider 22 Persoune sinn a Quarantän. Dës Persoune feelen den Ament also um Terrain.

Och am CHL géing ee scho mierken, dass Personal verstäerkt wéinst Covid-19 feelt. Den Ament géingen hei vum ganze Personal ronn 30 Persoune feelen, well si sech mam Coronavirus ugestach hunn. Dobäi komme ronn 60 Persounen, déi a Quarantän sinn, well si Kontakt mat enger positiv getester Persoun haten, esou den Dr. Romain Nati, Generaldirekter vum Centre Hospitalier de Luxembourg am RTL-Interview.

Mir kruten dann och confirméiert, dass den Ament eng Reunioun mat de Vertrieder vun de 4 Spideeler an der Santé am Gaangen ass.

Weider Informatiounen zu der aktueller Situatioun an de Spideeler héiert Dir och den Owend an eiser Stonn Informatioun tëscht 18 a 19 op der Antenn vun RTL Radio.