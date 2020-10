Am CHL gëtt et eng Rei Covid-19 Infektiounen am Service vun der Traumatologie an der Chirurgie vasculaire.

3 Membere vum Personal a 5 Patiente goufe positiv getest.

Dës Infektioune goufen duerch de Contact Tracing, gekoppelt un e Covid-Test, festgestallt.



Déi betraffe Persoune goufen isoléiert.



D'Patienten an d'Personal ginn elo eng zweete Kéier getest. Bis en negatiivt Resultat virläit ginn an deem betraffene Service keng Patiente méi opgeholl.



Urgencë ginn an engem anere Service vum Centre Hospitalier behandelt. Links PDF: Schreiwes vum Centre Hospitalier de Luxembourg