Eng medezinesch Versuergung iwwer Satellitten? Esou eng gëtt zanter 2014 an 10 Länner uechter Afrika an Asien iwwert d'Plattform "Satmed" ugebueden.

Eng Collaboratioun tëscht der SES an dem Lëtzebuerger Gouvernement – déi nach eng kéier bis 2024 verlängert gëtt. 6 Milliounen Euro si fir weider Expansiounen agerechent. Honnert dausende Leit hätte scho vun der Plattform profitéiert.

SES/Satmed - E Reportage vum Tim Morizet

D'Verlängerung vun dësem Accord bis 2024 erméiglecht et dem Lëtzebuerger Operateur weider medezinesch Solutioune via digital Weeër an deels staark isoléiert Communautéiten ze bréngen: „Medezinesch Servicer déi un ONG'en ginn déi dohanne schaffen. Dat zum Beispill am Bangladesch. E Land dat duerch ville Flëss gespléckt gëtt an op deene medezinesch Spidols-Schëffer ënnerwee si vir d'Leit aus isoléierte Regiounen ze verfleegen. Déi kennen zum Beispill just iwwer Satellitte kommunizéieren."

Esou de Kooperatiounsminister, Franz Fayot. Hei géing et virun allem drëm lokal en Know-How ze schaffen: „Eng Rei Applikatiounen ënnerstëtzen och d'Kommunikatioun. Dokteren déi international situéiert sinn, oder lokal an enger gréisser Stad, kenne kommunikéiere fir zum Beispill Formatiounen unzebidden oder och bei Operatiounen ze assistéieren.

Am Bangladesch hunn zanter dem Ufank vun der Corona-Pandemie méi ewéi 73.0000 Patiente vun de Spideeler vun der Partner-ONG Friendship Bangladesch kenne profitéieren. Eng ONG déi mat der Satmed Plattform schafft, och well ee mobil mat Schëffer ënnerwee ass, esou d'Runa Khan, Directrice vu Friendship: „Bangladesch ass aarm. D'Ausgabe fir d'Gesondheet leit pro Persoun hei bei 0,36 Euro-Cent. Wou se an Europa Deels bei 3600 Euro leien. Do ass et verständlech, datt beim ubidde vu gewësse Servicer de Support am Hannergrond einfach feelt. Satmed hëlleft hei."

En Instrument dat sech an de leschte Joren um Terrain bewisen hätt a sech ëmmer méi duerchsetzt, esou och den zoustännege Minister. Gréisser UNO-Agencë wieren intresséiert d'Plattform anzesetzen: „Dat ass eppes wat natierlech elo och mam COVID-19 e ganz staarke Ressort krut. Mir hu gesinn, datt d'Télé-Medezin e ganz wichtege Beräich ass deen ëmmer méi gefrot gëtt a genee dofir ass d'Plattform Satmed esou wichteg."

Et géif méi a méi een op d'Lëtzebuerger Kompetenzen an der Informatik an den Kommunikatiounstechnologie setzen.

De Kooperatiounsminister Franz Fayot Medezinesch an digital Solutiounen an staark isoléiert Länner an Zäite vu Covid.

Schreiwes

Le gouvernement luxembourgeois et SES lancent la deuxième phase du projet de télémédecine SATMED (31.03.2021)

Le gouvernement luxembourgeois et SES Techcom, filiale à 100% de SES, ont lancé la deuxième phase du projet de télémédecine SATMED qui sera prolongée jusqu'en 2024. Activé par satellite, SATMED permet de connecter médecins et infirmières basés dans des endroits éloignés au monde médical extérieur, offrant ainsi un accès aux applications cloud de la plateforme pour la formation en ligne, des consultations virtuelles, la gestion et le stockage de données médicales et des vidéoconférences.

Développée au Luxembourg, la plateforme est déployée depuis 2014 dans dix endroits en Afrique et en Asie, en partenariat avec des ONG. Depuis l'épidémie au virus Ebola en 2014, elle a contribué à améliorer les soins de santé dans des pays comme notamment le Niger, les Philippines, la Sierra Leone, le Bénin et le Bangladesh. Plus récemment, SATMED a joué un rôle crucial en tant que soutien aux groupes de travail COVID-19, y compris dans un hôpital isolé de la Sierra Leone et en étroite coopération avec l'ONG German Doctors, ainsi que dans des hôpitaux flottants dans des régions éloignées du Bangladesh via l'ONG Friendship. Depuis le début de la pandémie, plus de 73.000 patients ont pu bénéficier des hôpitaux de Friendship.

Le nouvel accord SATMED entre le gouvernement luxembourgeois et SES améliorera davantage l'accessibilité aux soins de santé pour tous, en appuyant les professionnels de santé via des outils de télémédecine dans les zones pauvres en ressources, conformément aux Objectifs de développement durable de l'ONU. Après la consolidation de la plateforme en coopération avec des ONG, SATMED a fait ses preuves sur le terrain et est maintenant prête pour être mise à l'échelle. Elle sera ainsi au service de plus d'utilisateurs, grâce à la coopération avec des institutions gouvernementales, des agences multilatérales de santé et des acteurs de la société civile, pour soutenir leurs programmes de développement régional et opérations humanitaires.

L'objectif principal de SATMED est de contribuer à atteindre l'Objectif de développement durable 3: bonne santé et bien-être, grâce à des services de santé en ligne de qualité permettant un meilleur accès à des soins de santé sûrs et abordables pour tous, via des efforts visant à renforcer les systèmes de santé nationaux, à lutter contre la propagation des maladies transmissibles, avec un accent sur la santé maternelle et infantile, y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cet objectif est aligné à la stratégie luxembourgeoise de coopération au développement, «The road to 2030» et à l'intention de mobiliser l'expertise du secteur privé pour créer un impact sur le développement.

Déployée par SES Techcom, la connectivité de SATMED est fournie par la flotte de satellites SES, tandis que les applications cloud et les sauvegardes chiffrées sont hébergées dans une installation de données sécurisée dans l'UE. Le service comprend également un helpdesk, la fourniture de terminaux satellitaires et la formation continue des utilisateurs.

«La plateforme luxembourgeoise de télémédecine SATMED fournit un soutien crucial aux professionnels de la santé depuis l'épidémie à virus Ebola en 2014, et continue de le faire pendant la crise de COVID-19», a déclaré Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. «La télémédecine est un élément important de la réflexion stratégique de la Coopération luxembourgeoise de saisir les opportunités qu'offre la numérisation dans ce domaine, notamment pour soutenir les programmes de développement régional et les opérations humanitaires. L'extension d'aujourd'hui est très opportune: une connectivité fiable et des outils de télémédecine cloud sont nécessaires pour les équipes de travail dédiées à la COVID-19, mais ils sont aussi essentiels pour la continuité d'autres services de santé importants tels que les consultations médicales à distance, les interventions chirurgicales, le traitement de données radiographiques et bien plus encore.»

«Notre collaboration étroite avec les partenaires nous permet de développer la plateforme de manière continue, afin de maximiser ses avantages pour les utilisateurs finaux. Les développements récents de logiciels SATMED faciliteront davantage leur travail, alors que nous introduisons de nouvelles applications interopérables et une normalisation conforme aux classifications et au traitement des données médicales reconnues à l'échelle internationale. Pour fournir SATMED et ses applications cloud à des endroits éloignés, nous tirons parti des capacités de pointe les plus avancées de SES pour les services haut débit par satellite», a déclaré Alan Kuresevic, directeur général de SES Techcom.