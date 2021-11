Eng 200 Jonker aus 7 verschiddene Lycéeë waren bei der drëtter Editioun vum Rock de Rack dobäi.

Organiséiert gëtt dëse Sensibiliséierungsdag géint Stereotyppe vum Chancëgläichheetsministère. An Ateliere vun der Arméi, der Uni Lëtzebuerg oder och nach science.lu. konnte sech d’Schoulklassen iwwer Beruffswënsch, Clichéen an Ongerechtegkeeten austauschen.

All Klass konnt un zwee vu 9 Workshoppen deelhuelen. Dat hu verschidde Schüler bedauert, si hätten der gäre méi besicht, sote si. Bei dësem Atelier vun der Uni Lëtzebuerg goufe Filmer méi genee ënnert d’Lupp geholl. Wann een zum Beispill just nach Filmer kuckt, wou op d'mannst zwou Frae virkommen, déi och matenee schwätzen an zwar net iwwert e Mann, da fale séier déi meeschte Filmer ewech. Och an de Reklamme konnten d’Schülerinnen a Schüler Clichéen feststellen.

Stereotyppen erkennen an duerchbriechen, dat ass d’Zil vum Rock de Rack. Vill verschidde Beräicher kenneléieren, och fir spéider dee richtege Beruffswonsch kënnen ze treffen, esou d’Ministesch fir Chancëgläichheet Taina Bofferding.

Am Atelier “Rocking Robots” vun der Make-it asbl hunn déi Jonk an engem Team e klenge Roboter gebastelt. Eng Aufgab, déi Schülerinnen a Schüler aus dem LTPES sech och kéinte virstelle spéider mat de Kanner an hirer Klass ze maachen. Déi sougenannte MINT-Fächer, also Mathé, Informatik, Naturwëssenschaften an Technik ginn an de Schoulen dacks immens theoretesch ënnerriicht. Fir souwuel Meedercher, wéi och Jongen z'encouragéiere spéider an esou engem Beräich ze schaffen, hëlleft et wann d'Schoulkanner scho vu klengem un Interessi entwéckelen.

Beruffer kenneléieren a sech an der Auswiel net no Geschlechterstereotyppen orientéieren, dat wëll d'Evenement Rock de Rack vermëttelen.

© MEGA

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Rock de Rack – une journée de sensibilisation dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes, spécialement conçue pour les élèves de l'enseignement secondaire (28.10.2021)

Communiqué par : ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes En date du 28 octobre 2021, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, a invité pour la 2e fois au festival «Rock de Rack», qui, cette fois-ci, s'est déroulé au Kinépolis Kirchberg.

Cette journée de sensibilisation a posé les jeunes au centre d'un programme très diversifié avec des workshops pédagogiques, des tables-rondes, des stands d'information et un programme culturel. L'accent était mis sur l'égalité dans les médias, les films et le théâtre.

Ainsi, plus de deux cents élèves provenant de sept lycées ont participé à des ateliers pédagogiques organisés par l'Université du Luxembourg, le CID Fraen an Gender, l'armée luxembourgeoise, le Fonds national de recherche, Make it ASBL, le Centre national de l'audiovisuel, l'École du théâtre, Graffiti et le LISER. Le sujet de l'égalité fût traité de façon ludique et créative.

L'après-midi était marqué par la projection du film «Histoire(s) de(s) femme(s)», ceci en présence de la réalisatrice Anne Schroeder. Suivi d'un débat interactif, le «Rock de Krees», a permis aux jeunes de s'échanger avec la ministre Taina Bofferding ainsi qu'avec d'autres acteurs pour l'égalité femmes-hommes au Luxembourg.

Pour la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, la rencontre avec les élèves a marqué une occasion importante pour échanger sur les défis et les chances de la politique de l'égalité: «Nous sommes optimistes que ces stéréotypes de genre qui risquent encore de nous freiner aujourd'hui, perdent leur force dans la société de demain. Ce qui compte, c'est que chaque jeune puisse développer son potentiel sans être influencé par des clichés. C'est pourquoi je suis fière de voir l'enthousiasme et l'engagement de ces jeunes gens par rapport à la thématique de l'égalité.»

Le programme détaillé est disponible sur rockmega.lu.