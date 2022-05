Den Dan Wiroth war mat den Zaldote vum HLH ënnerwee a krut en Abléck, wat e Logistik-Zenter fir eng Arméi bedeit.

Den HLH ass den "Hall Logistique" vum Härebierg, deen ënnerschiddlech Funktiounen a Missiounen huet. Am Zentralen Depot fënnt een alles, wat eng Arméi sou brauch. Vun Ersatzstécker vu Gefierer, bis bei déi klengste Schrauf. Vum Toilette-Pabeier bis bei de Biesemsstill. D'Logistik bei der Arméi këmmert sech awer och ëm den Entretien vun de Gefierer, egal ob Hummer, Dingo, oder Militärbus. Alles muss perfekt a Stand gehale ginn an e muss Operatiounsbereet sinn. Den Atelier mécanique, d'Karosserie an de Contrôle technique suergen dofir. Da gëtt et och nach spezialiséiert Atelieren, déi sech ëm d’Uniforme vun den Zaldoten këmmeren oder ëm den alldeeglechen Entretien vun de Kasären.

Kuckt en Dënschdeg den Owend am Magazin den zweeten Deel vun dësem Top Secret esou wéi och e Platto zum Thema.