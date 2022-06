Suite au vote de la Chambre des députés de la loi autorisant l'État à participer au financement de la mission de service public en matière de télévision, radio et activités digitales confiée à CLT-UFA, la convention portant sur la prestation d’une mission de service public en matière de télévision, radio et activités digitales conclue entre CLT-UFA, RTL Group et l’État luxembourgeois a été signée le 14 juin 2022. S’inscrivant dans la continuité de la mission de service public confiée à CLT-UFA depuis 2021, la convention charge CLT-UFA d’une mission de service public en matière de télévision, radio et activités digitales pour une durée de sept ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030. Dans le même ordre d’idées que la convention précédente, ce nouvel instrument prévoit la participation de l’État au financement partiel de la mission de service public de CLT-UFA, laquelle ne servira qu’à couvrir le déficit restant après prise en compte des recettes, de l’apport financier annuel propre de CLT-UFA et de l’utilisation de la réserve financière de CLT-UFA. Parmi les finalités principales de la présente convention figure l’institution d’une mission de service public qui se veut dynamique, moderne et qui tient compte des évolutions et des besoins des publics. Pour ce faire, une série d’engagements inédits y sont prévus, à savoir notamment, l’engagement de CLT-UFA de créer un programme destiné aux enfants dans le cadre d’une programmation cohérente et sans publicité ou encore l’engagement de ce dernier d’instaurer, en collaboration avec l’Université du Luxembourg, le dispositif dit «Pôle Médias» destiné à favoriser davantage l’éducation aux médias. À côté de l’obligation du respect d’une série de principes d’éthique et de déontologie, le présent instrument prévoit également des mesures de soutien au profit des acteurs du secteur cinématographique et audiovisuel locaux à travers une coopération renforcée entre CLT-UFA et le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. «Nous consolidons aujourd’hui la stabilité du service public à l’horizon 2030 − c’est un grand pas que nous prenons avec confiance. Il est question de l’information, de la transparence et de la qualité», a déclaré Xavier Bettel, Premier ministre et ministre des Communications et des Médias. Selon Elmar Heggen, Deputy CEO et COO de RTL Group, « RTL est synonyme de journalisme indépendant et de divertissement – à travers la télévision, la radio et le numérique. Sur la base de cet esprit et du modèle de financement à long terme renouvelé, nos équipes continueront à fournir un service public innovant et performant à nos publics luxembourgeois » Toutes ces mesures, couplées avec une meilleure mise à profit des opportunités offertes par les différents moyens de diffusion et de distribution électroniques, offriront à CLT-UFA les moyens nécessaires pour créer et diffuser une offre de service public de haut niveau jusqu’en 2030.