Mat e bëssi Chance kéint d'Zukunft vun der Schwämm ofgeséchert sinn. Sport- an Tourismusminister si bereet, den neie Projet finanziell z'ënnerstëtzen.

D'Schwämm gëtt et zanter 1971. Dausende vu Leit hunn de Summer iwwer vun dëser flotter Plaz profitéiert. Elo ass se zanter 4 Joer zou. Dobäi spillt dës Piscine am Éislek eng wichteg Roll fir den Tourismus. An dat wäit iwwer d'Grenze vun der Stad Veianen eraus.

No Entrevuë mat den zoustännege Ministere kann de Projet elo weidergefouert ginn.