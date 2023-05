Et gouf um Samschdeg am Nomëtteg méi e schroen Accident op der A 13 vu Fréiseng a Richtung Helleng.

Do sinn dräi Autoen anenee gerannt a 6 Persoune goufe blesséiert. Et ware ville Secouristen op der Plaz, ënnert anerem war och den Rettungshelikopter am Asaz.

Zu Kleng Elchert ass en Auto op d'Kopp gaang. Och hei war den Helikopter op der Plaz.

Eng Persoun gouf verwonnt.